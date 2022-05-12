政Whats噏：購買虛擬貨幣　陳智遠靜候入巿良機

近日外匯市場持續波動，多種實體貨幣如日圓、英鎊等不斷走弱，就連虛擬貨幣嘅幣值亦都一瀉千里。食物及衞生局前政治助理陳智遠今日(12日)喺社交專頁貼文，話關注Bitcoin幣值急跌，原因並非自己揸咗貨，而係佢一直都有意買一枚實體Bitcoin做收藏品咁話。之不過，Bitcoin唔係虛擬貨幣咩？

陳智遠之所以對Bitcoin有興趣，事關研究金融歷史係佢近年嘅興趣之一，認為虛擬貨幣係革命性嘅事物，但當佢有意購入之時，幣值已經升到天咁高，惟有靜候入市良機。佢又憶述早幾年為咗準備香港金融歷史導賞團，專程喺收藏家手上購入一枚曾於19世紀喺香港流通嘅墨西哥銀元，作為帶團時解說嘅道具。跟住佢就想像，若果左手手執墨西哥銀元，右手手持一枚Bitcoin，咁就同時出現昔日銀本位嘅商品貨幣，以及網絡時代嘅數碼加密貨幣，可謂完美咁展示金融歷史嘅演變。

至於實體嘅Bitcoin，陳智遠只係從網上悉聞，從未親眼目睹。但外國確曾有公司，將虛擬貨幣嘅對應密碼同防篡改全息圖，鑄成金幣或銀幣供投資者收藏。之但係，無論實體抑或虛擬，陳智遠認為Bitcoin目前都仲係好貴，佢會耐心再等下先喎。