中醫醫院2025年啟用　高科院畢業生助開發中藥配藥系統

全港首間中醫醫院將於2025年啟用。配合中藥業發展，香港高等教育科技學院提供中藥藥劑學(榮譽)理學士課程，透過職學雙軌的綜合學習模式，為中藥業培育人才。該課程首屆畢業生劉淯瑜，曾協助開發未來中醫醫院有關中藥配劑和藥物分發物流智能系統的項目，提升中醫醫院配藥和物流運作的效率。

該項目是由食物及衞生局委託物流及供應鏈多元技術研發中心(LSCM)進行，高科院中藥藥劑團隊則獲邀為項目提供專業意見，包括流通中藥材的資訊和特點、中藥鑑別特徵、新型中藥快速檢測的運用與開發等。劉淯瑜面試成功後取得到LSCM研發中心實習的機會，由於她曾任職中藥房，也參與過有關手提近紅外光譜快速鑑定中藥系統的研究，結合兩者經驗下，她負責就中藥的特性、形態及藥房操作等提供專業顧問服務。項目下，她需要在中藥清單中選取較常見及常用的藥材，例如赤小豆、杞子、甘草等，並根據程式要求為藥材拍照以組成系統檔案資料庫，為訓練系統學習分辨各種藥材提供充足資訊；她亦需幫忙判定系統辨識的成功度，助編程人員改進程式，提高準確度。

劉淯瑜選讀中藥課程，因其母喜以中藥材入饌，自幼培養其對中藥材及其食療的興趣。就學期間，她曾為產婦設計調理湯包，針對女性產後因情緒和體虛所致的身體情況，以當歸、麥冬、通草、瓜蔞、青皮、王不留行等藥材設計成食療湯包，相關藥材亦容易於市面選購，方便普羅大眾食用。她畢業後獲LSCM中心聘為全職研究助理，參與開發智能辨認中藥材程式。程式的開發過程有賴不同範疇的專才通力合作，例如程式編寫人員專責撰寫程式，而她則負責為分辨中藥材特性和藥房操作等核心範疇提供專業知識，以完善程式運作。