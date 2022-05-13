6隔離設施昨起停運　閒置方艙研轉過渡屋

政府停運多間方艙醫院，包括新田、港珠澳大橋人工島、粉嶺、洪水橋、元朗潭尾和青衣等6個社區隔離設施，均於昨日起停運，其停運後的用途備受各界關注，有不少聲音認為可將其改建為過渡性房屋項目，以助紓緩基層輪候公屋的壓力。

有工程師表示，改建社區隔離設施作過渡性房屋需要解決煮食問題，或要增加煤氣設施等，並建議可將設有獨立廁所的方艙醫院優先改建。

資深工程師及上任工程師學會會長源栢良表示，改建社區隔離設施作過渡性房屋項目，需要留意其建築方式，例如啟德和竹篙灣的社區隔離設施配有獨立廁所，若停運後可優先改建成過渡屋，但需要改裝或加設煮食用具，例如加強電力以使用電磁爐煮食，或加裝煤氣設備，也需考慮到抽氣設備等。

不過，源坦言交通配套是市民搬入過渡屋的一大考慮因素，而此問題亦是社區隔離設施的弱點，建議政府可加設專線小巴、巴士等，亦要考慮到於晚上時分的交通安排。

源又指，元朗潭尾和新田等社區隔離設施沒有獨立廁所，故可根據入住人數作指標，進行改裝，以增加廁所和淋浴設備；不過以組裝合成建成的建築，其改裝時間極快，預計只需數天便可完成，惟需注意運輸日數或會造成延誤。