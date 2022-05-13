公營房屋供應增加　最快等到2026年

房屋供應不足，公營房屋供應量在未來10年呈「頭輕尾重」之勢，未來5年僅有近10萬個公營房屋單位落成。其中較大型項目包括元朗朗邊，可提供約1.2萬個單位，而薄扶林南則有約8,900個單位，元朗錦田南第一期可提供約8,100個單位等，預計上述項目的地盤平整及基礎設施建造工程，會在2024至2027年左右完工。

根據運輸及房屋局去年底發表最新一期的《長遠房屋策略》供應目標，當局已覓得約350公頃土地，興建約33萬個公營房屋單位，但將會有「頭輕尾重」的問題，當中約三分之一預計會在第一個5年期落成，餘下預計在第二個5年期落成。

而據房委會的公營房屋預測建屋量，2022/23年度僅有1.82萬公營房屋單位落成，下年度更少，僅有1.31萬單位落成，直到2026/27年度，才會有2.18萬公營房屋單位建成，預計5個年度合共有約9.36萬建屋量。

其中元朗朗邊由中轉屋搖身一變，將會變成一幢摩天公屋、居屋，當局曾於去年申請放寬地積比率及密度重建，預計將興建50層高的居屋及52層高的公屋，可提供近1.2萬個單位，料可在2026年完成地盤平整及基礎設施建造工程。