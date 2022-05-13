東方日報A1：林鄭5載0改善　排公屋衰過6年

公屋輪候時間再創本世紀新高，行政長官林鄭月娥任內的公屋輪候時間愈拖愈長！房屋委員會昨公布，截至今年3月底，一般申請者的平均輪候公屋時間攀升至6.1年，長者一人申請者的平均輪候時間則為4.1年，兩者同創1999年以來新高。有政黨對輪候時間再升感到失望，批評本屆政府在解決基層市民住屋問題上「不合格」；有房委會委員則預計下季公屋輪候時間會再升，或需等至2027年才會回落。

房委會表示，最新數字為14.75萬宗一般公屋申請，以及約9.77萬宗配額及計分制下的非長者一人申請，合共有24.52萬宗，對比上季度（即2021年12月底）微減3,300宗。不過在平均輪候時間方面，一般申請者及長者一人申請者的平均輪候時間，均較上季上升了0.1年。房委會解釋，由於多個大型公共屋邨項目，包括粉嶺皇后山邨、深水埗海達邨和白田邨在今年第一季陸續入伙，當中包括不少輪候公屋多時的一般申請者獲編配公屋，故他們的輪候時間反映在今次最新的平均輪候時間中，再創23年來的新高。

房委會續稱，在今年第一季獲編配入住公屋的一般申請約6,000宗，當中獲編配的長者一人申請約520宗，而獲編配的配額及計分制下的非長者一人申請約為420宗。

有政黨的房屋政策發言人莫建成指，本屆政府上任之初，公屋一般申請者的平均輪候時間為4.6年，現時升至6.1年，反映政府在解決基層市民住屋問題上並不合格，令公眾相當失望。在未來數年新屋邨落成數量放緩的情況下，輪候時間將會再延長，而房委會未來興建的一人單位數量亦十分有限，憂9.77萬名非長者單身人士上樓遙遙無期，或要輪候10至15年才可上樓。

房委會委員、公屋聯會總幹事招國偉則認為，公屋申請宗數雖有微減，但估計只是受制於計分制影響才有略減，惟今年預料將有更多大型屋邨落成，例如屯門的菁田邨、和田邨料可提供逾9,000個單位，屆時將會有大量苦候公屋多年的居民入伙，有可能進一步推高下一季的公屋輪候時間。若要有明顯改善，他預計需等到2027年，即去年底公布的《長遠房屋策略》供應目標的後5年，房屋供應量有好轉，才可令輪候宗數下跌。

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