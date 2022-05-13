港大醫學院「爆疫警告」被指惹恐慌　袁國勇認同做法值得商榷

香港大學李嘉誠醫學院昨(12日)率先警告師生，指堅尼地城或鄰近地區可能爆發大規模的群組感染，籲本周內不要在區內用餐及進行有需要除低口罩的活動，有意見批評院方的做法引起地區恐慌。院方今早(13日)回應指，有關呼籲是基於該區最新的新冠病毒污水檢測結果，顯示病毒量比最近平均數值高超過100倍至1,000倍，在取得政府的同意後才作出緊急通知，院方對批評深表遺憾，但強調是負責任做法。政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇則指，院方只是提醒師生小心，但認同做法值得商榷。

西環邨西苑台過去5天累計5名居民染疫，涉及的4戶家庭分布於不同樓層，加上屋邨污水檢測到的新冠病毒量極高，故擔心全邨爆疫，昨日須圍封強檢，而同區逾10個屋苑、大學宿舍，居民亦將獲發快速檢測包。袁國勇今早表示，雖然堅尼地城出現疫情，但評估本港已有91%至95%市民，因曾感染新冠病毒或已接種疫苗而有抗體，社會已築起預防重症的屏障，居民只要打齊針就不用恐慌，到當區食肆用膳也沒問題，但提醒抗體水平會隨時間下降，相信到11月左右要打第4針，高危人士要打第5針。

港大醫學院發言人解釋，大部分師生每天都有機會出入醫院和附近醫療設施工作與學習，發放有關訊息是負責任的做法，希望師生在中午前收到訊息，避免到區內用膳，從而有機會將病毒帶返醫院和其他醫療設施，危害設施內的病人及使用者。