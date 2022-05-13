警破東九龍洗黑錢集團拘17人　涉以虛擬銀行戶口清洗近1億

警方東九龍總區重案組根據情報分析及深入調查，鎖定一個洗黑錢集團，涉嫌由2021年起，利誘市民開設多個虛擬銀行戶口，從中操控戶口作出頻繁細額轉帳，清洗約9,700萬港元黑錢，並於本月11至12日展開代號「冰軸」行動，以涉嫌「串謀洗黑錢」拘捕9男8女(26至67歲)，分別報稱為運輸工、侍應、主婦及無業等，當中包括集團骨幹成員以及各傀儡戶口持有人，部分人懷疑有黑幫背景，目前均已獲准保釋候查，須於6月中旬向警方報到。

東九龍總區重案組主管段玉衡高級督察指，犯罪集團以數百至一千元報酬，利誘案中傀儡戶口持有人開設逾20個虛擬銀行戶口，並要求他們交出登入資料，從中操控戶口將涉案款項在虛擬銀行之間化整為零循環清洗，部分戶口更於每日進行逾1,000次轉帳，處理超過10萬元款項。犯罪集團其後分批將款項轉移至實體銀行戶口，再以現金形式提取。警方在拘捕行動中檢獲一批用以操控戶口的電子設備，以及相關銀行文件，相信已成功瓦解一個活躍東九龍的洗黑錢集團。

東九龍總區重案組劉浩德總督察指，警方根據目前調查，相信涉案款項與非法賭博、非法高利貸及網上購物騙案有關，將追查資金來源及流向，不排除有更多人被捕。警方強調金管局對虛擬銀行監管及防止洗黑錢的指引與傳統銀行一樣嚴謹，同時亦會與警方緊密合作進行執法，提醒市民切勿將個人戶口賣出或租予他人，容許其利用戶口處理不明款項，將有機會令自己墮入法網。