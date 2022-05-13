政Whats噏：立會3個委員會開會　議員憂慮範疇過多難有成效

立法會會按需要成立小組委員會處理專責事項，其中3個小組委員會今早(13日)召開會議，唔少議員就小組委員會嘅範疇同職權範圍提出意見，但3個委員會開會時，都有人擔心職權範圍定得太闊，到最後乜嘢都做唔到喎。

首當其衝嘅促進粵港澳大灣區發展事宜小組委員會上，議員黃國成功當選副主席，及後委員就委員會職權範圍提出意見。面對覆蓋範圍甚廣嘅大灣區，委員提出嘅意見都五花八門，但唔少議員亦擔心議題太多，一年內「乜嘢都掂吓」，最後未能發揮效用。議員黃英豪更舉例話，就算政府轄下嘅粵港澳大灣區督導委員會由行政長官主導，每年使千幾二千萬，至今亦唔知有乜嘢成效。

緊接其後嘅研究制定長遠青年政策和發展藍圖小組委員會，分別由議員廖長江同議員梁毓偉當選正、副主席。廖長江話青年係跨部門政策，應該約見政務司司長，但依家該職位懸空，會考慮約見特首辦主任或者其他政策局，及後再同議員匯報。接下來嘅改革扶貧政策和策略小組委員會上，議員葉劉淑儀同議員鄧家彪分別當選正、副主席，但由於葉劉不在席，作為「新丁」嘅鄧主持會議，作風同上兩個會議不一，直接限定每人發言2分鐘。大多數議員希望改革扶貧政策同實行精準扶貧，但同樣嘅問題又出現。議員李世榮擔心議題範圍太闊，難以討論之餘，政府亦未必執行喇。