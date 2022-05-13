新巴301號線服務三十載榮休　逾百名巴士迷感不捨夾道歡送

為配合東鐵線過海段下周日(15日)通車，服務三十載的新巴301號線於今日(13日)榮休，今早9時13分尾班車駛出後，下周日起正式由新開辦的新巴1M號線全面接棒。在早上8時，已有逾百名巴士迷於紅隧站口等候，紛紛拿起相機爭相拍照，為301號線留下最後的「英姿」；當尾班車駛至，車門打開時，一眾巴士迷早已興奮不已，馬上衝進車廂內高呼，同一時間港島中上環一帶車站，沿路同樣已有數十名巴士迷守候，一直追隨至總站永吉街。

巴士迷羅生表示，雖然對301榮休感到不捨，但認為總算完成歷史任務，需與時並進，追隨社會步伐。至於住大埔的葉先生就坦言，預料路線取消會對上班時間有影響，因301巴士是特快路線，取消路線後將需乘搭另一條過海路線。另外，有家長就特意攜同小朋友前來見證歷史一刻，陳太表示，因兒子喜歡巴士，並知道今天是最後一班，湊巧學校停課，故特意前來，指對路線取消感到可惜。

新巴城巴發言人表示，下周日起開辦的1M號線，將以循環線模式往來灣仔會展站、灣仔道、跑馬地及黃泥涌峽一帶，方便乘客轉乘鐵路前往各區，至於班次服務時間為每日上午6時30分至午夜12時，全程車費為6.6港元，八達通轉線乘客亦可享用2元轉乘優惠。