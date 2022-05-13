2023年自製長假期攻略出爐！　新年請2放9　清明聖誕請3放10

又到打工仔請假攻略時間！政府今日(13日)刊憲2023年公眾假期，一年18天的公眾假期日子出爐，上班族想自製長假期為自己充電，農曆新年、清明復活及聖誕會是最佳選擇。由於明年大初一為1月22日是星期日，及後3日公眾假延至星期四(1月25日，大年初四)，打工仔只需在26及27日請2天假，連同周末假期，即可放9天長假期。

另外，由於清明節於明年4月5日，與4月7日的耶穌受難節及4月8日耶穌受難節翌日接近，市民只需要於4月3日、4日及6日請假，加上4月10日的復活節假，加上周日，便可自製10天長假。如只想放6天假，則只需要於4月6日星期四請假。

至於市民如想橫跨12月25日的聖誕節及1月1日的元旦，不妨考慮於12月27至29日請3天假，連同周日，同樣可以自製10天假期。而明年佛誕、端午節、回歸、中秋節翌日皆為星期日，因許多連同周六、日或補假，打工仔不需請假已有3天連假。

2023年公眾假期列表

1月2日 - 元旦翌日(周一)

1月23日 - 農曆年初二(周一)

1月24日 - 農曆年初三(周二)

1月25日 - 農曆年初四(周三)

4月5日 - 清明節(周三)

4月7日 - 耶穌受難節(周五)

4月8日 - 耶穌受難節翌日(周六)

4月10日 - 復活節(周一)

5月1日 - 勞動節(周一)

5月26日 - 佛誕(周五)

6月22日 - 端午節(周四)

7月1日 -香港特別行政區成立紀念日(周六)

9月30日 - 中秋節翌日(周六)

10月2日 - 十一假期翌日(周一)

10月23日 - 重陽節(周一)

12月25日 - 聖誕節(周一)

12月26日 - 聖誕節後第一個周日(周二)

＊由於2023年的1月1日及十一假期皆為周日，故該兩天的翌日將訂為補假，此外由於農曆年初一為周日，故農曆年初四將訂為補假。