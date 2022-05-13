雙程證婦分娩後羊水栓塞亡　家屬入稟向醫管局索償

33歲雙程證產婦梁金笑2016年在伊利沙伯醫院生產，在催生後大量出血，2日後拔喉宣告死亡，事後判斷與羊水栓塞有關。死因裁判法庭去年10月裁定她死於不幸。她的丈夫及家屬昨日（12日）入稟高等法院，要求醫管局賠償，但入稟狀中沒有列明索償金額。案件已排期在今年10月14日首次提訊。

本案是以死者梁金笑、以及其丈夫鍾德寧及親屬代表梁金儀（音譯）（以下合稱原告）的名義提出，被告是醫院管理局。入稟狀指，死者在2016年11月28至30日期間於伊利沙伯醫院生產，由於院方在生產過程中疏忽，導致死者死亡，被告因此對事件負有民事責任。原告現要求被告作出賠償，包括相關利息及訟費。

相關事件的死因研訊在去年10月展開，歷時6天，陪審團最終以3比2裁定產婦死於不幸，並向醫管局提出8項建議，包括要求醫生將曾考慮的病症清楚寫入「排板」、統一醫管局屬下醫院使用催生素的指引、要求醫生每年參與有關羊水栓塞的培訓講座、檢視通報及上報機制等。

案件編號：HCPI 100/2022