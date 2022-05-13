「飛棚」傷亡意外頻現　工會倡修例允外牆或室內裝「羊眼圈」

工業傷亡案件一直備受關注，剛過去的周六(7日)佐敦便發生1宗搭棚工人高處墜下身亡意外。根據工業傷亡權益會資料顯示，由2012年至今已發生過至少18宗「飛棚」相關的奪命意外，尤其2013年及2021年，各佔4宗死亡個案，工會認為「沒有適當的牢固點」為工業搭棚意外主要成因，若按行業估計每日有逾2,000宗搭棚工程計算，代表每日有數以千名工人面對極之危險的工作環境，建議當局盡快透過修例改善問題，杜絕意外發生。

工業傷亡權益會幹事余嘉浩表示，俗稱「羊眼圈」的牢固點為搭棚工人的最後一道防線，不過有不少工人反映，很多時根本沒有適當的牢固點扣上尾繩，譬如想在室內打「羊眼圈」，多數被業主反對，至於天台或大廈公共位置，同樣遭到業權人及物管公司反對，在種種限制下，工人需要自己尋找合適位置作牢固點，最後只能選擇棚架、狗臂架，又或是室內傢俬，甚至扣在室內的拍檔身上，充當「人肉牢固點」，但更多可能選擇棄用安全帶，工業意外往往就此萌生。工會又指出，由於本港大部分新式樓宇的空間有限，工人未必有足夠空間打上足夠的「爆炸螺絲」穩固，致狗臂架不穩。

就牢固點一事，工會建議短期內勞工處可向全港業主、物業管理公司發信，促要求配合承建商施工，容許在外牆或室內私人及公共地方安裝繫穩物，長遠而言則建議政府透過修例改善問題。工會又指，社會大眾亦可以協助舉報不安全工作，讓勞工處可在事後檢控相關人士或公司，阻止下一次同類事件發生。