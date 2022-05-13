毛澤東手迹物主稱值22億　賊人200港元出售　3匪囚28至30個月

紅色收藏家符春曉位於油麻地彌敦道收藏古董的單位，前年遭賊人爆竊，包括7幅毛澤東親筆書法作品。符按失竊作品的字數估值，指稱被偷的書法藏品價值超過49億元人民幣。其中一幅有416個字、符估計值22億元人民幣的書法作品，隨後輾轉被一名嗜好收藏古物的男子以200港元買下，且為方便裝飾而把作品一分為二。 警方調查後，拘捕涉案3名男子，3人今天（13日）在區院分別承認爆竊及處理贓物罪，被判囚28至30個月。

3名被告依次是吳永倫（45歲，散工）、許炳基（48歲、無業）及何亦照（46歲、地盤散工），3人皆有同類案底紀錄。吳及何承認1項爆竊罪，同被判囚30個月；許則承認1項處理贓物罪，被判囚28個月。辯方求情指3人皆不知道涉案財物的價值。法官判刑則指吳許都是職業爆竊者，被盜物品價值不菲，許更在出獄不足2個月便再犯案，3人均是有計劃行事等，都是增加案情嚴重性的因素。

案情顯示，指涉案油麻地彌敦大廈單位，是事主符春曉存放收藏品及來港居住之用。因疫情關係，符2020年以來沒有來港，單位亦只有鐵閘及木門，沒有其他防盜系統。同年9月10日，大廈保安發現該單位被搜掠而報警。符點算後，發現有7幅毛澤東書法及書信作品、18套文革等時期發行的古舊郵票、訂製的毛澤東紀念郵票、10個銅牌及8瓶中國白酒失蹤。符參考了2013年1個毛澤東手寫10個字的信封以655萬元人民幤賣出，認為毛澤東手迹價值為每個字65萬元人民幣，而且本案被盜的是罕有的毛澤東早期書法，比拍賣會的作品更珍貴，應該每個字值500萬至550萬元人民幣。符以被盜作品共有892字，因而估計出7幅書法作品最高估價可能超過49億元人民幣。

警方就案件展開調查及作出呼籲後，有一名林姓市民因而聯絡警方。林表示經「收買佬」介紹認識3名被告，當日凌晨獲他們告知有書法出售，故前往會面。但林當時沒物品合心意，並以為書法只是仿製品，最後只以200港元買下一幅書法及300港元買下2個銅幣。林及後為方便把書法裝飾掛在家中牆上，故把書法剪成兩半。至有關新聞播出後，被告曾致電林欲索款2萬港元逃走，但林拒絕且得悉物品價值後感驚慌而聯絡警方。警方其後翻查閉路電視等，先後拘捕3名被告。3被告分別承認犯事，及把估值約56萬港元的郵票轉售。警方找到購入的郵票店，得悉店方以7200港元出售了部分郵票，部分則只以郵票面值2元出售給顧客，警方只能起小部分及1個郵票紀念封。

案件編號：DCCC 434/2021