議員質問中港何時通關　陳肇始稱先遏疫情　時間表非單方面決定

港府為應對第5波疫情，推出不少措施，導致民生受影響。立法會衞生事務委員會今(13日)就疫情措施討論，不少議員關注與內地免檢疫通關問題。議員田北辰在會上問當局會否有「通關路線圖」，本港是否維持長期低確診數字已有條件與內地通關；議員陳凱欣亦問如通關要做到「清零」，當局會否有任何對策，會否打算在回歸25周年前完成此目標。

食物及衞生局局長陳肇始表示，通關是「頭等大事」，但當務之急是要全力控制好疫情，因即使現時疫情已明顯受控，但社區內仍有傳播鏈，不過重症及死亡已無特別增加，加上市民染疫及打針後有免疫力，正發揮作用，在此大前提下當局會努力，盡快再壓低確診數字，包括已恢復個案追蹤及做大量檢測，不能讓變種病毒流入社區，及要保護老人家；惟通關的條件要與內地商討，非本港單方面可決定。

有議員亦關注航班熔斷機制問題，其中議員林素蔚指，暑期來臨，不少海外留學生卻因機位短缺，家長需到處覓機位，問當局何時會暫停甚至取消有關機制；議員陳恒鑌亦質疑，熔斷機制只熔航空公司航班，不熔斷國家的意義何在。陳肇始回應指，機制已放寬一次，故需小心行事，因在不想外地疫情嚴峻下，有個案輸入本港，如同一班機有很多確診個案，代表有一定問題，要保護醫療機制；而經調整後雖然有60多班航機有確診個案到港，但沒有一班航班被焙斷，代表機制正發揮作用。