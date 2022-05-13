父子兵征服珠峰　18歲兒破本港最年輕登頂紀錄

登上珠穆朗瑪峰為眾多登山愛好者的夢想，而本地資深登山家曾志成過去便曾三次征服珠峰。日前曾志成更攜同兒子曾朗傑一同向珠峰進發並成功登上8849米高的山頂，18歲的曾朗傑則一舉打破2018年由陳家希所創下19歲登上珠峰最年輕的港人紀錄。

該支父子兵及其團隊於3月8日由香港赴往尼泊爾進行兩個月適應訓練，並於今個月8日由珠峰大本營起程，經過2號和4號營地成功登頂。而當團隊抵達後進行攻頂時，曾志成表示所有隊員對空氣含氧量的適應都沒有問題，血含氧量的讀數正常，只是因該地始終與日常生活環境有較大差異，加上用冰水煮食而略為引致水土不服及胃口欠佳，幸而無礙最終登頂。據知對該對父子兵及其團隊來說，疫情下被迫留港無法到海外訓練對準備攻峰構成一定挑戰，皆因留在香港令團隊缺乏高度及雪地訓練，只好採用嚴厲的體力訓練，例如跑山、踩單車，以及負重全走80公里衞奕信徑等方法，來提升耐力及適應負重登山，此外亦在港練習繩索技術以便登山時更快進入狀態。

連同今次總共四次征服珠峰，曾志成絕對有資格被稱為資深登山家，但其18歲兒子曾朗傑的登山實力亦不容小覷，在16歲時他便已登上達6,961米的南美洲最高峰 Aconcagua，創下最年輕香港人登頂紀錄。而是次達成另一成就，除了讓其登山履歷再添一筆，更讓父子倆留下深刻回憶，正如曾志成在出發前曾表示，是否能登頂並不是最重要，最想做到的就是與兒子一同擁有一份珍貴的回憶。