屯門醫院錯調遺體「燒錯屍」　陳肇始：要求檢討及加強身份核對

屯門醫院殮房日前有職員將兩具病人遺體對調，其中一具遺體更已被火化。立法會衞生事務委員會今日(13日)開會時，議員梁熙問到當局會如何處理事件及如何改善。食物及衞生局局長陳肇始回應指，事件據了解雖與疫情無關，但當局亦十分關注，已要求醫管局檢討整個認領遺體程序，醫院內部亦有委員會檢查事件，現已在流程上檢討及改善中，及向家屬給予適切協助。她指制度上，在認領及運送時要做好身份檢查，醫管局職員以至殯儀館職員，每個環節都要嚴謹核對身份。

另外，位於堅尼地城西寧街海旁的域多利亞公眾殮房至今已啟用50年，當局有意將之重置，搬至域多利道西端，以增加遺體存放量及現代化，舊址會用作海濱發展。因應第5波疫情需用到後備殮房及租用冷藏櫃的情況，議員梁文廣問到，重建後的殮房能否臨時擴充存遺體量。衞生署法醫科主任顧問醫生潘偉明表示，日後遇上大規模疫情或災難時，可用流動雙層手推車儲存格存屍，亦有一些流動冷藏裝置，一個可放10多具遺體。

潘續指，預計到2046年時，香港島的遺體存放量的需求約為350具，而重建後的域多利亞公眾殮房，存放量由70具增至358具。他又指，當域多利亞殮房完成重建後，連同即將完成重建的富山殮房，全港可有約1,560個位置；惟2046年時應要1,900個才足夠，數字上仍有缺口，因此未來仍會找地方建新殮房。