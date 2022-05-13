文產基金疑資助「自己人」　澳門當局批示廉署調查

澳門審計署昨日(12日)發表有關文產基金的報告，指自2013年10月至2020年6月期間，獲批准並執行的資助項目合共316項，涉及的批給金額為逾近5.2億澳門元，抽查出9個資助額較大的項目，存在關聯交易情況，涉款達2,300萬澳門元，有「益自己人」之嫌。行政法務司司長張永春表示，澳門政府高度重視報告提出的問題，澳門行政長官今日(13日)已作出批示，要求廉政公署對揭發的問題，以及其他倘有的違法的事項或行為，要求廉政公署按組織法所賦予的權限展開相關調查。

審計署報告抽查15個批給資助金額較大的項目，9個存在明顯的關聯交易情況，涉及金額達2,300萬澳門元。另外，發現一間公司以呎價4.30澳門元承租一幢物業，再以呎價約10.34至11.62澳門元，將其中兩層轉租予基金資助的推廣平台，根據商業登記資料，持有平台企業的兩名股東，同時持有上述公司約48.15%股份，並同屬兩間公司的行政管理機關成員。

文化發展基金是根據澳門特別行政區第40/2021號行政法規而設立，受社會文化司司長監督，為一行政、財政及財產自治的公法人。宗旨是配合澳門的文化政策，運用其資源支持發展文化及藝術領域的活動和交流、文化產業的項目，以及支持保護文化遺產的活動和項目。