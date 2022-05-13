第6期活化評審未完成　保育歷史建築諮詢委員會　任期延至年底

第6期活化歷史建築夥伴計劃中，有關前北九龍裁判法院評審工作尚未完成。政府今日(13日)公布，將會延長現任保育歷史建築諮詢委員會主席、17名非官方成員的任期，同時委任2名透過第4期青年委員自薦計劃招募的非官方成員，任期為今年5月15日至12月31日。

發展局局長黃偉綸表示，第6期活化計劃中的首4個項目，包括大潭篤原水抽水站員工宿舍群、白樓、芳園書室和景賢里，已快將完成評選工作，惟較後加入第6期活化計劃的前北九龍裁判法院的評審工作尚未完成，目前進入最後階段，延長現屆委員會的任期至今年年底有助維持工作延續性，以確保委員會有效和順利地完成第6期活化計劃的餘下工作。

前北九龍裁判法院的活化計劃於去年1月底截止，發展局曾表示接獲30份計劃書，原本預計在今年年中完成評審工作。保育歷史建築諮詢委員會主席劉智鵬向東網透露，由於疫情影響導致工作「做唔切」，故現時先讓原定要加入的2名新成員照常加入，其他成員則會在完成第6期活化計劃的工作後「如果要退的都會退」，劉又稱會在今年年底前完成所有工作。