近91%九巴龍運員工疫下收入減少　冀今年加薪不少於5%

本港新冠肺炎疫情未止，百業繼續難捱，香港專營巴士僱員總工會及勞聯交通運輸行業委員會，早前進行一項「九巴及龍運員工2022年度薪酬及期望」調查，結果發現近91%受訪者認為現時每月收入，較疫情前減少；有近9成人對已2年凍薪感不滿，令員工生活及士氣大受打擊。工會促本年度為員工底薪加薪不少於5%，並為員工設立「年資增薪點」。

有關調查收回999份問卷，受訪對象逾9成為巴士車長。調查顯示，在收入減少的受訪者當中，51.6%稱收入少3至4成，有36.9%指少收1至2成，11.5%受訪者收入減少逾5成或以上。此外，57.5%受訪者對於2020及2021年凍新感非常不滿，30.3%表示不滿意；而在期望本年度的薪酬調整幅度方面，35.2%期望薪酬加幅為3至5%，27%期望加幅為6至7%，33.1%冀加幅7%以上。

工會表示，因應第5波疫情的舒綬，政府公布中小學復課，更放寬限聚令，市面出行人流逐漸恢復，再加上去年九巴票價上調等因素，認為九巴及龍運有能力及條件在本年度為員工加薪。