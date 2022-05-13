今增298確診　包括21宗輸入病例　再揭9宗變異病毒個案

本港新冠肺炎疫情持續。衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布，今日(13日)新增298宗確診，包括21宗輸入個案，另過去一天再多3名患者離世。第5波至今累計個案共1,195,332宗，9,146人病亡。

輸入個案中，13宗經核酸檢測確診、8宗經快測呈報；當中有6宗在機場找到，全部均是昨日到港，包括兩宗乘AC007、3宗乘QR818及1宗乘SQ882；另外14宗在檢疫酒店中發現，均是在第3至7日期間確診。另有一宗是抵港第12天確診個案，涉及一名25歲男子，於4月28日由新加坡抵港。該男子於4月20日在新加坡已確診，在5月9日於本港檢測時發現再確診，病毒CT值40，是殘餘病毒二度感染個案。

在基因分析方面，本港發現多1宗Omicron BA.2.12個案，為輸入個案，由美國抵港，相關個案已累計7宗；另外發現多8宗BA.2.12.1個案，累計有19宗，大多來自美國。

而上環食肆星月樓爆疫，累計28名食客及1名職員染疫，逾250名食客及員工須強檢。至於紅磡新旺會桌球群組方面，繼昨日有4宗個案後，今日再多2宗確診，目前群組共有6人中招。