婦人溺斃死因研訊　康文署人員指不會專門監視泳池閉路電視

七旬婦人於2017年在觀塘游泳池溺斃，其死因聆訊今天（13日）繼續在死因裁判法庭繼續。康文署高級康樂助理指出，辦公室雖會播放閉路電視畫面，但不像保安控制室的環境，不會有人專門監察畫面情況。裁判官黃偉權質疑康文署對遇溺死亡事件的檢討太過被動，署方職員沒作正面回應。

72歲死者蔡芹菜於2017年7月16日遇溺後，留院10日終告不治。有29年經驗的高級救生員趙漢祥作供，他在出事當日負責編更及管理夜班18名救生員。趙指出最正宗的巡池方法是「行吓企吓」，若不停行反而會留意不到泳客動態。趙又指當日出事的訓練池並不算多人。時任高級康樂助理黃錫全作供指，肇事訓練池因不被太陽直曬及較淺水，故一向較受歡迎。他平時主要在辦公室工作，辦公室內有10至12個屏幕播放閉路電視片段，黃的座位離屏幕約20呎遠，他形容「要睇係睇得到，但呢啲私隱嚟，你成日睇住CCTV，咁你到底睇啲咩呢？」裁判官追問私隱一說是上級指示還是黃的個人判斷，黃思考良久回答「可能喺我自己諗啦」。

時任副康樂事務經理霍五妹作供表示，她負責打理觀塘區的游泳池、體育館等設施。她指出2016年北葵涌賽馬會泳池曾有泳客溺斃，2019年死因庭就事件提出建議後，康文署有修改指引內容。裁判官問霍，是否要等死因庭有結果，署方才會修改指引？質疑做法會否太被動，霍只回應「事實上，只可以睇事實，事情只可以咁處理」。裁判官又問署方有沒有恒常機制檢討出事後如何處理，霍回應表示「指引上不斷修正及補充，的確每樣野都可以改善」。裁判官批評泳池的閉路電視片段朦朧不清且「窒吓窒吓」，比行車紀錄儀鏡頭還要差，而且只有2枝鏡頭拍攝池面情況，是否有改善之處，霍表示現有鏡頭已足夠覆蓋水面環境，至於「喺咪真喺要好高清呢？要諗吓做吓」。

案件編號：CCDI-712/2017