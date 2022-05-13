輪姦14歲少女案　辯方指僅有人在事主床上自瀆

2名男子涉於3年前輪姦一名14歲少女，案件今（13日）在高院續審。對於警方事後在床褥及枕頭套發現被告精斑，辯方在盤問女事主講出辯方的事件版本，指女事主當晚酒醉睡在客廳，2名被告談天及看色情片，然後有人走入她的睡房自瀆，女事主回應說沒有印象，又哽咽激動說「我好嚴肅咁講，真係有發生（強姦），無可能記錯」。

本案2名被告依次是鄭宏昊及袁昊琛，事發時俱為18歲。他們分別被控於2019年4月16日，在天水圍強姦當時14歲的女子Ｘ。X今接受盤問時，承認與警方進行完第一次會面後，曾不依法庭指令離開學校宿舍，不知所終，法庭遂向她發拘捕令。X說失蹤期間她住在朋友住所，至翌年4月，她不想再逃避，故向警方自首，同月警方就本宗懷疑強姦案向她錄取第二份口供。對於在2次口供內容有別，X解釋僅細節不同，並稱覺得這不是光彩的事，「好醜怪、唔知點講」，因此起初說只被袁昊琛強姦，而非遭2人輪姦。

辯方向她指出，當晚2名被告與男友帶X返家，起初X躺在客廳梳化睡着，3男在旁說笑，有人更拿出手機觀看色情片段，期間有人曾到X的房間自瀆。X對上述說法表示「唔知道、無印象」，又坦承對男友帶2名被告到家感到憤怒，稱「如果（男友）無咁做，就唔會發生之後嘅事」。此外，辯方又質疑，由X的男友落街買飲料到折返，其實只有7分鐘，根本沒足夠時間發生她所說的輪姦事件。X不同意。

案件編號：HCCC 183/2021