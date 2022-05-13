去年錄300萬元虧損　電車公司申請加價　票價擬加1毫至4毫

繼早前港府批准全港的士加價，香港電車有限公司亦向政府提出加價申請，建議票價加1毫至4毫。根據文件，12歲或以上乘客票價建議由2.6港元加至3港元；3至11歲小童票價建議由1.3港元加至1.5港元，兩者加幅均為15.4%。長者票價建議由1.2港元加至1.3港元，加幅為8.3%；月票就由220港元加至260港元，增幅達18%；而遊客票將會取消。

電車公司表示，2020年客量較前一年下跌24%，2021年雖然上升16%，但未回復疫前水平，仍錄得300萬元虧損，全景遊電車、電車派對等亦因防疫需要而長時間停運，形容當前財政困難，需要加價維持營運能力和穩定服務。交通事務委員會主席、航運交通界議員易志明表示，委員會將於下次開會商討電車加價事項，他認為加價屬於相當合理，相隔4年加1至4毫，每日1,200人次乘搭量，認為整體影響相對細。再加上電車長期服務佳，投訴少，近年人力資源、材料等成本上漲，相信市民都能夠理解。

運輸及房屋局向立法會提交文件，指出電車上次加價是2018年7月，公司去年10月曾建議成人票價加至2.9元，小童加至1.4元等。第五波疫情下，電車公司再受重創，在本月初提交修訂加價建議。政府在聽取立法會及交通諮詢委員會意見後，會向行政會議提交建議，如獲批准，在刊憲一個月後生效。