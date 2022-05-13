三跑工頭及工人涉索取回佣　廉署落案起訴3人

廉政公署今(13日)落案起訴香港國際機場第三跑道項目分判商兩名「工頭」及一名建築工人，控告他們涉嫌分別在2020年8月至12月間、同年9月至2021年6月期間，向5名水喉工及棚架工索取及收受非法回佣至少逾8萬港元，以協助對方獲分判商聘用。廉署就相關調查至今累計控告9人。是次3名被告獲准保釋，將於下周二(17日)在西九龍裁判法院答辯。

49歲的德鑄工程有限公司前「工頭」朱冠輝，被控共13項罪名，包括10項代理人接受利益及3項代理人索取利益罪名，均違反《防止賄賂條例》第9(1)條。而31歲德鑄「工頭」庄恢濤、57歲德鑄前建築工人周生被控共6項罪名，即4項代理人接受利益，違反《防止賄賂條例》第9(1)條；以及兩項串謀使代理人接受利益，違反《防止賄賂條例》第9(1)條及《刑事罪行條例》第159A條。

德鑄於案發時是「三跑」項目的分判商。朱冠輝及庄恢濤任職「工頭」，各帶領其小組的建築工人，在項目工地分別進行水管及搭建棚架工程，而周生是庄恢濤小組內的棚架工。首宗案件中，朱冠輝向其小組內3名水喉工，接受非法回佣共逾12,000港元，作為協助他們受僱及繼續受僱於德鑄，以及傾向優待其中一人的誘因或報酬。另外，庄恢濤及周生亦涉嫌與組內一名棚架工串謀，從該棚架工接受非法回佣共逾43,000港元，作為協助對方受僱及繼續受僱於德鑄的誘因或報酬。