保母車溜前撞斃5人　死因研訊審結下周三裁決

2018年12月10日下午，北角長康街、英皇道及熙和街一帶發生車禍，一輛保母車沿斜路溜前衝入人群，造成5人死亡。死因庭今天（13日）就事件繼續研訊，警方道路安全主任指，受法例所限，由於肇事司機出事時並非正在駕駛，故不能控告他危險駕駛，只能票控他沒有拉好手掣，最高罰款2000港元及停牌半年。是次研訊全部證人作供完畢，本案不設陪審團，死因裁判官何俊堯將於下周三（18日）裁決。

時任港島交通部道路安全主任、高級督察梁國熙作供，他就今次意外向運輸署提交報告並作出建議，包括鋪設防滑鋼砂防止車輛溜前；禁止車輛由長康街直行，穿過英皇道進入熙和街；並提議延長英皇道交界處的安全島及欄杆，以增設緩衝。最終運輸署沒接納以上建議，只在行人路加設欄杆和禁止斜路上落客。

死因裁判官質疑，肇事司機事後只被票控無拉好手掣，最多只會面對罰款及停牌令，關注現行法例是否有漏洞。梁同意傳票控罪與今次事件嚴重性未必相稱，同意法例不合時宜，有空間商討修訂法例或提高罪則。

案件編號：CCDI-1068,1076,1078/2018、CCDI-102,273/2019