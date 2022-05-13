收生人數大減　中大政政面臨改組　校方稱不削敏感科目

創立超過50載的中大政治與行政學系近年收生人數大減，學系面臨重組，初步方案擬將政政、全球研究、數據科學與政策研究及相關碩士等課程，「升格」成學院(School)並改新名，並且整合部分重疊內容的科目，並推出新科目。身兼委員會主席的中大社會科學院副院長 (學生事務) 蘇鑰機今日(13日)表示，改組後科目的教職員不會被栽，亦強調敏感科目不會被削，「大家唔使太擔心」，負責教授又指現時僅諮詢階段，教職員及學生反應大致正面，較多理解改變目的，個別擔心改組後會失去科目傳統或獨特性。

為應對學科收生不足及累積財政赤字等問題，中大社會科學院去年9月成立的跨學科課程委員會，研究學科去向與如何善用人手、財政資源，近日向師生及校友發電郵，稱蒐集數據和數輪討論後，對重組方案有初步共識。蘇鑰機強調，重組後課程並非「合併」，稱政政學系的課程、收生方式、財政，甚至教師、行政安排上會維持獨立，科目只會「有加無減」，僅部分科目，例如國際關係等，政政與其他課程均有開辦的科目會合併，而學生可更彈性地選擇修讀科目。

蘇鑰機坦言改組是與時並進，並將學系升格至學院，有助學科長遠發展，又稱今日已與部分教職員、學生會面收集意見，學生擔心政治科目會被削減資源，學系失去其特色，影響學系的優良傳統，但經解釋後的反應正面，未有十分抗拒，但強調改組與否仍待大學教務會討論後決定，現階段會繼續收集意見，向學院及教務會報告。