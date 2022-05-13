政Whats噏：張國鈞化身「牛油果」　議會同事側目爭相合照

平時大家行街見到明星，都會上前爭相合照，不過呢個情況今日(13日)就喺立法會出現，而被拍嘅對象竟然係議員張國鈞，仲要畀同事形容係「牛油果」同埋「韓星」，究竟張今日有咩特別打扮呢？

話說議員陳恒鑌今日喺社交平台上載一張合照，當中可見幾位西裝骨骨嘅男議員，仿似眾星拱月咁圍住身穿粉綠色乾濕褸嘅張國鈞，而陳就形容張走型格路線；至於有份合照嘅議員李世榮，則形容張好似一粒牛油果。議員何俊賢雖則咁啱不在場，無份合照，但留言笑稱「儘管在沒有我的世界爭第一吧」。

議員陳克勤就額外上載佢同張嘅合照，話呢隻綠色唔係人人都可以襯得起，覺得張好有韓星風範，仲話著咩色衫，某程度上係反映當時人嘅心態，而清新嘅顏色，可能都代表張心情好啊！

一時化身牛油果，一時又變成韓星，受到包圍嘅張國鈞其後回覆東網，解釋話踏入春夏，開始轉季，因此衣着上揀選一啲清新嘅顏色。佢話呢件外套早前買落但未著過，今日係第一次「出場」，無諗過令到議會同事會側目，話「佢都好震驚班同事會咁震驚」啊。佢估計平時男議員嘅衣着以黑、藍、灰等深沉顏色居多，萬料不到佢嘅衣着顏色咁清新，先會咁大反應囉！