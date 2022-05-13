職安健修訂條例草案刊憲　本月25日呈議會審議

為提高職業安全及健康罪行的罰則，加強其阻嚇力，政府於今日(13日)憲報刊登《2022年職業安全及職業健康法例（雜項修訂）條例草案》。勞工處表示，近年本港的整體職安健改善趨勢有所放緩，過去10年致命工業意外的數目一直維持在每年約20宗，並沒有下降的趨勢。為此，政府在2017年《施政報告》中承諾檢討職安健法例的最高罰則，經諮詢後已制定最終的修訂建議，並會將草擬相關條例草案在本月25日提交立法會審議。

政府今憲報刊登《2022年職業安全及職業健康法例（雜項修訂）條例草案》，而該條例草案旨在修訂《工廠及工業經營條例》（第59章）和《職業安全及健康條例》（第509章）及其附屬法例，以提高職安健罪行的罰則，讓僱員得到更佳的職安健保障。

條例草案建議修訂相關法例中僱主、東主及處所佔用人的一般責任條文，使有關罪行可循可公訴罪行程序進行審訊，讓涉及極嚴重職安健違法行為的罪行可交由較高層級的法院審理，並將這類極嚴重罪行的最高罰款額及最高監禁年期分別訂為1,000萬元及兩年，以及要求法庭在量刑時須考慮被定罪單位的營業額，條例草案亦有建議就上述條例及其附屬法例作出修訂。條例草案若獲得立法會通過，將會於刊憲當天實施。