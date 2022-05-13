政Whats噏：巿民口腔被歧視？　田北辰批醫管局牙科服務不足

牙痛慘過大病，要活得開心就要有健康嘅牙齒。之不過，唔少人嘅口腔問題未得到妥善照顧。議員田北辰指出，市民嘅眼、耳、鼻同喉嚨有唔妥，可以去醫管局診所睇醫生，但牙科專科或者口腔護理嘅服務就十分欠缺，反問依家係咪歧視市民個口腔喎。

立法會衞生事務委員會今日(13日)開會，其中討論到牙科護理服務，田北辰發言指出，現時醫管局嘅牙科專科或口腔護理嘅服務非常不足，政府雖有為長者提供牙科護理服務嘅計劃，但呢啲計劃都有其申請門檻或限制，並非每個長者都可受惠；而即使符合申請資格，但往往面對長時間輪候，由於私家牙醫收費高昂，唔少長者惟有默默忍受，苦不堪言！田認為最主要原因係人手短缺，指上一屆立法會已經通過咗海外醫生條例，希望政府可以考慮引入埋海外牙醫，增加人手。

食物及衞生局副局長徐德義回應話，引入海外牙醫係一個好重大嘅政策方向，需要時間討論；又話醫管局都有牙醫幫手處理住院病人嘅口腔問題，而並非完全無牙科服務。田唔滿意徐嘅答覆，指醫管局即使有牙科服務，但明顯唔足夠，否則大家都唔會「牙痛咁聲」啦。