政Whats噏：投票支持小學校長加薪　朱國強疑惹利益衝突

立法會規矩繁多，「新丁」議員如果一時拿捏唔好，隨時惹上利益衝突。事緣上周五(6日)舉行嘅教育事務委員會，當時正表決有關公營小學校長薪酬嘅調整議題，包括上調公營小學校長嘅起薪及頂薪點，小學校長起薪點增加最多2萬港元，而頂薪點就提升至每月10萬港元以上。本身喺資助小學校長嘅教育界立法會議員朱國強，就投咗贊成票。之不過，事件餘波未了，有指議員其實唔可以就有直接金錢利益嘅任何議題表決，唔通上次以13票贊成通過嘅表決就此無效？

根據《議事規則》列明，喺立法會或任何委員會或小組委員會會議上，議員唔可以就其有直接金錢利益的任何議題表決，除非該議員嘅利益屬香港全體或某部分市民同樣享有，又或議員所表決嘅事宜喺政府政策。而當時朱國強喺首次發言前申報利益，及後表決時投下贊成票。佢之後回覆傳媒，指表決前曾問過秘書處，對方只喺話須申報利益，無話唔可以投票。指自己喺業界代表，投贊成票好合理，況且議題關乎全港校長待遇，並非只涉其個人利益。最終議案以13票贊成、1票反對及2票棄權通過。

之不過，亦有聲音指呢種情況應避席，唔可以投票，其中議事規則委員會主席謝偉俊回覆傳媒，就指如果有議員或公眾投訴，立法會議員個人利益監察委員會就要調查。而議員葉劉淑儀亦都指佢事後問過秘書處，對方就話呢種情況唔應該投票，或者需要徵詢立法會法律顧問意見。而委員會主席梁美芬就指呢個屬「踩界個案」。根據《議事規則》，如果有議員真喺違例，可由立法會藉訓誡或譴責，或暫停職務或權利嘅議案加以處分，至於最終誰是誰非，就要睇法律意見點樣解釋喇！