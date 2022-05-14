東方踢爆無良僱主　剋扣染疫員工出勤獎金　國泰認衰：下月補發

因管理不善而在全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空，旗下國泰航空飲食服務(香港)有限公司有員工向東方傳媒機構(下稱東方)控訴，指早前被公司威逼入竹篙灣隔離營送餐，事前有管理層保證一旦中招，公司一定不會扣減工錢。惟該員工於今年3月上旬不幸染疫，在家休養14天後，竟發現該月獎金被削約2,540港元，為此大感不公，曾多次向管理層理論，卻不獲理會。而經東方介入後，國泰急急補獲，決定特別安排向今年年2至5月不幸染疫員工，按特別假期處理，指相關獎金將不受影響，但需時處理。有關員工對獎金失而復得表示十分高興，並透過電話向東方表示感謝。

國泰員工陳先生指，自疫情後，由於航班大減，國泰航空旗下的國泰航空飲食服務為增加收入，故亦有向竹篙灣檢疫中心提供送餐服務。他指自己與另外數名員工於今年2月初接到公司通知，需為竹篙灣隔離人士送餐時，由於感到有高染疫風險，曾一度拒絕相關安排。不過，有管理層卻軟硬兼施，一方面以高壓手段及用合約條文威嚇，另一方面又保證員工如染疫「絕不會扣錢」，從而令有關員工最終屈服。豈料，至3月初，陳生與數名同事卻悉數中招。陳先生指自己因此在家中足不出戶14日休養才康復，期間亦連累了家人被迫在家一同隔離。不過，更令陳生氣憤的是3月薪金發放時，除了約13,000港元月薪外，竟發現2,540港元的獎金不翼而飛，懷疑公司以其病假為由，扣減其該月的獎金，因其合約有列明獲取全額獎金的其中一項條件是月內無病假。他批評公司毫無信用「作為一間大公司講說話唔算數」，指自己因公染疫、加上連累家人檢疫，本來已經很慘，但事後卻竟然再被剝削。

國泰航空飲食服務（香港）有限公司發言人回覆表示於上月底完成了內部檢討，經慎重考慮後，決定特別安排將所有於2022年2至5月，即第五波疫情期間不幸染疫員工的病假，按特別假期處理，而相關獎金不受影響。有關調整處理需時，並將安排於6月初糧期發放差額予所有受影響員工。