東岸公園第二期加入園景平台和滑板場　有望2026年完成

近年政府積極發展海濱，其中灣仔北海濱落實「東岸公園主題區」，而東岸公園主題區已開放第一期約半年，據最新區議會文件顯示，「東岸公園主題區公眾休憩用地」工程計劃，包括第一期在內將提供一段約620米長的海濱，除駁通第一期範圍外，更會在第二期的用地上興建空中花園園景平台、滑板場、戲水設施及與行人共融的單車徑等。若工程如期獲立法會撥款，可望2023年開展，2026年完成。

是次工程計劃將包括第一期在內一條長約360米海濱長廊，面積共約4.2公頃，開放後用地將由康樂及文化事務署管理。工程計劃第一部分會優化第一期的用地和各項設施，包括為防波堤換上更美觀耐用的仿木紋水泥磚，把原來的金屬欄杆換作更通透的玻璃圍欄，及為原來的平衡車軌道鋪上更耐用的物料等。

第二部分則會提供更多新設施於第二期用地上，包括打破一貫圍封隧道管制範圍的做法，在中環及灣仔繞道東面入口建築物上蓋興建園景平台，供耕作和空中花園之用，平台將會24小時開放。另外會提供首個設於海濱備有設施的滑板場、加入戲水設施、可用作與行人共融的單車徑通道、遊樂設施及健身器材、戶外健身場地、寵物公園，及位於防波堤的觀景台等。