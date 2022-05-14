東方日報A1：出口慘淡　通關太難　港經濟一鋪打殘

第5波疫情打擊各行各業，出口尤其慘淡，加上通關難上加難，預料年內難有大反彈。本港經濟轉差的同時，勞工市場受壓，失業率高企。政府昨日發表《2022年第一季經濟報告》和2022年第一季度的本地生產總值修訂數字。鑑於第一季表現遜於預期，同時考慮到出口前景惡化，今年實質本地生產總值增長預測由《財政預算案》公布的2%至3.5%，向下修訂至1%至2%，港經濟一鋪打殘。首季經濟維持之前估計的收縮4%。基本消費物價通脹率和整體消費物價通脹率的預測則維持在2%及2.1%，失業大軍更愁開飯。

本港經濟年初原本不錯，政府2月公布財政預算案時，預測全年經濟仍可增長2%至3.5%，但第5波疫情扭轉形勢，根據政府昨日發布的修訂數字，下調預測至1%至2%。

政府經濟顧問梁永勝指，香港經濟在今年第一季明顯惡化。外圍方面，環球需求增長減慢，加上疫情對跨境運輸造成干擾，顯著拖累出口表現。本地方面，本地第5波疫情及因而實施的限制措施，嚴重打擊經濟活動和氣氛。實質本地生產總值按年收縮4.0%，逆轉先前4季的增長趨勢。經季節性調整後按季比較，實質本地生產總值下跌3.0%。

他表示整體貨物出口在第一季急劇惡化，按年實質下跌4.5%。內部需求明顯轉弱，市面人流劇減，加上勞工市場情況惡化，私人消費開支轉為錄得5.5%的按年實質跌幅。營商氣氛轉差，整體投資開支的按年實質跌幅擴大至8.4%。

此外，他指勞工市場嚴重受壓。經季節性調整的失業率由2021年第4季的4.0%顯著上升至本年第一季的5.0%，逆轉自2021年年初以來的下跌趨勢。大部分主要行業的失業率上升，尤其是與消費及旅遊相關行業，藝術、娛樂及康樂活動業，以及建造業，就業不足率亦由1.7%明顯上升至3.1%。本地股票市場在第一季出現大幅波動，市場憂慮美國貨幣政策即將收緊、烏克蘭局勢、內地監管要求和本地疫情嚴峻。住宅物業市場仍然偏軟，交投疏落，住宅售價進一步下跌。

基本綜合消費物價指數在第一季按年上升1.6%，升幅高於上季的1.2%。疫情下基本食品價格顯著上升。展望未來，他認為在地緣政治局勢升溫及供應鏈瓶頸的影響下，許多主要經濟體的通脹仍處於高水平，或會使外圍價格壓力持續高企。不過，由於本地成本壓力仍然大致輕微，總體而言通脹在短期內應會維持溫和。

不過，有學者就認為，政府對全年增長估算太過樂觀，提到消費券作用在4月及5月差不多已展示出來。以前暑假是旺季，數十萬學生放假，但現時沒了旺季、沒了數十萬學生放暑假，故內部消費其實不是太樂觀，今年「追落後」有一定難度。

會計師行畢馬威中國指出，第5波疫情對香港經濟造成明顯衝擊，並再次陷入收縮狀態，本港短期就業市場仍面臨一定壓力，但隨着疫情降溫，且防疫措施陸續鬆綁，加上港府派發新一輪電子消費券及再推保就業計劃，相信有助香港經濟逐步回穩。另外，地緣衝突將導致今年全球經濟增速顯著放緩，外需進一步回落，香港出口將繼續承壓。不過近期香港本地疫情出現回穩之勢，跨境運輸不暢的問題將有所緩解，可為香港出口提供一定支撐。

畢馬威中國又指，在中企赴美上市面臨不確定性的背景下，香港繼續成為回歸上市的首選地。在投資行業板塊方面，一季度工業市場、訊息技術、媒體及電訊行業以及醫療保健及生命科學行業是募資總額排名前三的行業，佔募集總額的91%。截至目前，有超過150家公司正申請在港交所上市，預計下半年香港資本市場將重新回溫。

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