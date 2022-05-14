雞籠灣北重置薄扶林公共圖書館　預計2040至2041年完成

因應薄扶林南公營房屋發展計劃及華富邨重建搬遷，薄扶林公共圖書館亦需另行覓地重置。根據最新區議會文件，康樂及文化事務署建議選址在雞籠灣北用地，而房屋署粗略估算，從搬遷至重建需時約10年，預計約於2040年至2041年完成。由於現時的薄扶林公共圖書館料於2030至2031年開始搬遷和清拆，故居民或有約10年「真空期」無法使用圖書館服務。

南區區議會早前討論重置圖書館，有區議員希望能在未來的華富邨港鐵站計劃地點附近重置圖書館或原址重置。不過根據區議會文件，康文署並不建議原址重置或臨時重置，並建議選址在雞籠灣北用地，該署提出雞籠灣北用地為兩幅第二期接收屋邨土地中，較接近將來華富邨及薄扶林的公共交通設施交匯處，未來會是居民日常生活的活動中心；而且選址附近亦會建設升降機方便市民橫跨石排灣道新建行人天橋，直達雞籠灣北，重置後的圖書館會設於行人天橋位於雞籠灣北出口的樓層旁，粗略估算由華富邨和薄扶林南等位置步行而至只需約10多分鐘。

康文署又稱，擬議新圖書館所在同一大樓基座的上面樓層為公營房屋住宅單位，並會與社區、日常生活需要的零售商舖及食肆設於同一地方。其淨作業樓面面積約1,200平方米，料佔地一層，康文署亦會適當地規劃新圖書館的空間配置及設施，同時積極研究增加閱讀或學生自修室座位數目。