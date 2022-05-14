政Whats噏：白鴿黨財困　復辦籌款晚宴撲水

近年陷入財困嘅民主黨(白鴿黨)，因疫情關係已連續2年停辦嘅黨慶暨籌款晚宴，有望今年將復辦，並已敲定7月中舉行。之不過，今次晚宴並非以「黨慶」嘅名義，而係類似春茗咁嘅聚會，且受限於防疫措施，規模唔會好似往年「咁大場面」，實際賓客人數視乎政府防疫措施限制，估計100至200人左右。

其實白鴿黨喺去年就已經話將會出現逾百萬元嘅財赤，如果現金流捱唔到去今年年尾，恐怕難以維持地區工作，以致近期黨內決定縮減人手、賣黨車甚至開設網店出售紀念品救亡，以應付日常營運開支。現時要復辦籌款晚會撲水，但最終能夠緩解財困，咁就不得而知啦。

另外，該黨前議員涂謹申賣樓套現。根據資料，北角丹拿花園1座低層D室，實用面積815平方呎，屬於3房間隔，原本叫價1300萬元放盤，上月底以1123萬元沽出，比銀行網上估價1218萬元低約95萬元。該單位為涂謹申夫婦於2010年購入，當時造價582萬元，持貨至今12年帳面獲利541萬元，期內升值93%。而涂曾參與民主派35+初選，被警方國安處已涉嫌違反港區國安法被捕，但未有被起訴，並獲准保釋。