發展局修訂收地補償　議員憂長遠會影響市場買地價格

發展局早前公布修訂收地補償安排，將特惠分區補償制度由4級合併成2級，並改為發展及非發展用途，增加發展需要收回農地的補償。建築、測量及都市規劃界議員謝偉銓今(14日)表示，現有的收地框架沿用40多年，而新界偏遠地區的基建交通已改善，發展用途亦有變化，認同有需要檢視現有收地安排。他相信，加大補償金額短期内可以加快收地，但憂慮長遠會對市場買地價格造成牽制作用。選委會界別議員林筱魯則關注，收地時妥善安置棕地作業、漁農、畜牧等行業。

謝偉銓又提到，候任行政長官李家超提出的「公屋提前上樓計劃」，短期內可增加市民上樓機會，但如果在配套和基建不足下入伙，可能會引起不必要申訴，最終仍都要增加房屋供應量。至於應否以社區隔離設施用作過渡性房屋，謝認為不應一刀切，部分市民考慮硬件和位置後，可能仍傾向選擇居於劏房，因此最重要的仍然是加快興建公營房屋。

林筱魯則指，隔離設施只能提供一萬幾千個居住單位，不足以令市民安心，建議政府聚焦長遠房屋建設，積極研究壓縮程序，解決未來5年土地房屋供應「頭輕尾重」的問題。