旅發局趁疫情緩和加推「賞你遊」　新增景點及優惠吸海內外旅客

本港旅遊業在疫下陷於停頓，旅遊發展局主席彭耀佳今早(14日)電台節目表示，深信香港在旅遊業方面仍然具有堅實競爭力，充滿發展機遇。他指上周五(6日)在年度旅業簡報會上，已向超過3,200名本地、內地和海外的旅遊業夥伴，講述香港的最新復常情況，以及介紹未來的新景點和推廣活動。與會的旅遊業界對香港未來的旅遊業發展、全新的旅遊基建及體驗充滿興趣，並期望與旅發局攜手推廣正面信息，為未來重啟跨境旅遊鋪路。

彭認為，本港疫情緩和，旅發局趁着不少活動可以重啟，上周便推出「夏日同賞‧就在香港」推廣，透過全城浪接浪的「食、住、買、玩」活動和優惠，製造更多商機予業界，亦希望為市民營造「賞」心喜樂的正面氣氛；鼓勵大家以不同視角，欣「賞」自己的家；亦會呈獻連串驚喜獎「賞」，當中「賞你遊香港」名額亦由以前的2萬加至6萬，行程涵蓋多類體驗，由本地文化、街頭小吃，或者遠離市區，至尋找自然景觀和歷史遺迹等，更指隨着香港故宮文化博物館將在夏天啟用，旅發局會延續「西九龍」推廣，並增添嶄新元素。

他又指，旅發局會趁特區成立25周年，舉辦和支持更多大型盛事，包括品味全城的「美酒佳餚巡禮」、國際級運動盛事「香港單車節」，以及香港國際七人欖球賽等，又會將推出全新電子平台，推出以25周年為主題的優惠，同時為優質旅遊服務計劃商戶提供推廣，亦作為先導作用，提升旅客整個旅程的數碼體驗。