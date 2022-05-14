東鐵綫過海段明通車　金澤培：觀察市民出行模式作適當調動

港鐵東鐵綫過海段明日(15日)通車，屆時由紅磡站「一程直達」位於港島灣仔北的全新車站會展站只需5分鐘，而紅磡到金鐘車程則7分鐘。港鐵行政總裁金澤培今早(14日)在通車儀式後表示，過海段連接港島核心商業區，相信能帶動商貿及會議發展活動，並認為可應付上班日的客運需求，港鐵會密切觀察市民的出行模式，適當調動安排。被問及去年屯馬綫送出10張單程票優惠會否延續，他指暫未有相關安排，但會同巴士接駁優惠，又指過海段通車後會進一步安排東鐵全綫各站加裝幕門。

港鐵主席歐陽伯權表示，東鐵綫過海段是本港第4條過海鐵路，標誌香港的鐵路發展進入新里程碑，通車後市民不需要轉綫，可以一程由新界東北抵達港島，令乘客有更好的體驗。他感謝團隊剋服疫情為工程及營運帶來的挑戰，相信開通後能帶動當區及香港的經濟發展。而明日首天特別班列車將於清晨約5時25分，由會展站開出往北行駛，向南的列車將在正常時間由沙田開出。

行政長官林鄭月娥今早在港鐵管理層陪同下率先體驗過海段，由紅磡站乘搭新鐵路到會展站，並主持通車儀式。她致詞表示，東鐵綫過海段具策略性發展作用，連同去年開通的屯馬綫，正式連接東西南北，拉近新界東北及會展所在的灣仔區的距離，市民將來出行更方便，亦標誌香港歷史最悠久的東鐵綫見證一個世紀的蛻變。林鄭指過海段開通後貫通港島的金融發展區，及將會大力發展創科的北部都會區，有助加强港深兩地融合發展。