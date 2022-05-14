涉詐騙低息貸款保證金　警瓦解犯罪集團拘22人

警方於2021年9月至10月間接獲多名市民報案，表示收到騙徒電話，訛稱自己是本地銀行或財務公司職員，向他們推銷「一筆清」低息貸款優惠。當受害人表示有興趣借貸，騙徒便會要求受害人存入金錢至指定戶口作保證金或資產證明，以增加貸款獲批的機會。當騙徒收到墊支金額後，便消失無蹤，受害人亦不會收到相關貸款。

警方進行深入調查，鎖定犯罪集團的主腦及骨幹成員，以及一個電話中心，遂於日前展開名為「執戟者」的行動，一連兩日(12日至13日)突擊搜查全港多個地方，當中包括2間位於旺角的財務公司及位於葵涌工廈的電話中心。行動中拘捕17男5女(19至38歲)涉嫌「串謀詐騙」及「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產（俗稱洗黑錢）」，所有被捕人士現正被扣留調查。警方商業罪案調查科總督察柯詠恩相信，今次行動成功瓦解一個活躍於本地的低息貸款騙案集團，而警方在調查期間，更發現犯罪集團涉嫌串謀2間本地持牌財務公司，利用財務公司提供的借貸人資料進行促銷。警方相信有受害人收到犯罪集團促銷電話後，抵受不住優惠條款而受騙。柯續指，行動仍在進行中，不排除有更多人被捕。

商業罪案調查科訛騙組高級督察吳振耀表示，被捕人士包括集團主腦、一名骨幹成員、2名分別來自2間持牌財務公司的董事、14名電話公司職員及4名傀儡戶口持有人，部分被捕人士有黑幫背景。行動中，警方檢獲超過10部電腦、約60部手提電話，同時亦檢獲用作推銷低息貸款的廣告、借貸人申請表及近120萬港元的現金、名錶及金器等，目前相信集團已運作逾半年，涉及至少7宗低息貸款騙案。案中受害人年齡介乎23至46歲，損失金額由3至136萬港元不等，總共損失約190萬港元。反詐騙協調中心高級督察林沛恆呼籲，如市民接獲自稱銀行職員及財務公司來電，應向有關機構核實職員身份。而市民有需要申請貸款時，可向信譽良好的持牌財務公司或銀行查詢。