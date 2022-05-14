日本擬下月允觀光客入境　港旅社即推多團應市　5天索價6500元

自新冠肺炎疫情爆發以來，多國封關以致外遊出行困難，港人熱愛的旅遊國度日本亦無可幸免。近日有消息指，日本政府正考慮逐步恢復接待觀光客，有本港旅行社已急不及待推出19個前往當地的旅行團，最快下月便能起行，惟目前日本並不認可由內地研發的科興疫苗，僅認可由內地及德國藥廠合作的復必泰疫苗，且要求最少接種3劑，部分港人或未符合要求無法入境。

縱橫遊於官方網站列出19個日本旅行團，目的地涵蓋大阪、京都、名古屋、福岡及熊本等，行程最短為5天、最長有11天，團費定價由約6,500至3.5萬港元不等，但有關費用不包括回港的酒店檢疫，部分旅行團最早6月1日便可成行。

縱橫遊常務董事袁振寧昨日(13日)稱，本港的入境隔離檢疫影響港人出遊意欲，預計若檢疫期改為3日酒店檢疫，其後4日在家居檢疫，旅行團生意可回復至疫情爆發前1成的水平，而完全改為家居隔離則可回復最多3成的生意。