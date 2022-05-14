水上樂園關閉4個月再重開　有市民怕整濕口罩帶定9個備用

社交距離進一步放寬，已閉館4個月的海洋公園水上樂園今日(14日)重開，大批市民一早在門外排隊輪候入場，更有不少家長特意陪同小朋友前來，市民入園前均需使用安心出行及打齊疫苗，園方特別安排熊貓造型公仔及工作人員表演歌舞，讓市民進場前欣賞，工作人員亦向約首200名入場人士送贈禮物。有排頭位人士不滿樂園重開未有提供優惠，「第1個入場應該要有優惠，例如唔使排隊就可以玩滑梯。」

在閘門未開前已有逾50人在外等候，王小朋友與朱小朋友在家長陪同下前來，王指對樂園重開期待已久，最想到來遊玩滑水梯；而朱則表示，自樂園關閉後常閒適在家「玩手機」，今日能再次到來感到非常開心，又指已接種兩劑疫苗，不擔心來遊玩會增加染疫風險，惟怕沾濕口罩，故已帶備9個口罩備用。

海洋公園公司行政總裁黃嗣輝及主席劉鳴煒均有出席歡迎活動，黃稱趁海洋公園45周年，推出「見『字』有賞」優惠，如市民身份證上有「45」兩個數字順序相連號碼，在5月19日至6月30日期間購票可享半價，有「4」或「5」字則可享水上樂園門票八折優惠。而文憑試臨近尾聲，水上樂園亦推出學生優惠，全日制學生在本月19日至6月2日期間，以68港元購買門票，可於平日下午2時後進場遊玩。另外，為免增加播疫風險，水上樂園表示將會繼續執行嚴格防疫措施，每位嚮導均會在公園重開初期每天進行快速測試，徹底清潔及消毒設施；並透過高規格水質管理系統持續監察水質，以及定時收集水質樣本測試。