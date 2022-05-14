警破天水圍酒店毒倉　檢4千萬貨拘2黑幫男

新界北反三合會行動組警員，經情報搜集及深入調查後，鎖定一間位於天水圍區內的酒店，相信有人用房間作毒品儲存倉庫。探員經多日埋伏及觀察後，於前日(12日)下午3時39分發現目標男子進入酒店房間，逗留數分鐘後離開。探員認為時機成熟，遂上前表露身份並截停該名男子，在其手持的環保袋內發現2磚懷疑海洛英，其後以法庭搜查令押解疑犯進入目標酒店房間內。探員在床上發現2個大型行李箱， 並檢獲60磚懷疑海洛英及26包以茶包用掩飾的冰毒，於是以「販毒」拘捕姓陳(21歲)報稱無業的男子，警方相信陳在販毒集團中擔任帶貨員角色。

至同日下午6時43分，埋伏在酒店大堂的探員發現另一名姓李(22歲)目標男子出現，遂以涉嫌「販毒」把他拘捕。李報稱汽車維修技工，並擔任毒品儲存倉倉主的角色。新界北總區刑事部反三合會總督察歐陽德表示，涉案酒店房間於5月上旬租用，行動一共檢獲62磚海洛英，重約24公斤，而冰毒則檢獲26包，重約28公斤，市值近4千萬港元。

歐陽德續指，2名被捕男子有三合會背景，現已被扣查，稍後會控告2人「販運危險藥物」罪，並安排於下周一(16日)在粉嶺裁判法院提堂，屆時會向控方申請把2人還柙，以等候警方進一步調查及徵詢法律意見。警方相信今次行動已瓦解一個活躍於新界北的販毒集團，成功堵截毒品流入市面，至於毒品來源及分銷方式將會繼續調查，行動將會持續，不排除有更多人被捕。