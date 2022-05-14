文憑試歷史科完結　教師指卷一無出涉中國題目　考生高分有難度

本屆香港中學文憑試步入尾聲，今日(14日)是作為最後一科的歷史科考試，東網記者到位於慈雲山的救世軍卜維廉中學現場視察，有近百名考生於場內應考歷史科，考生在中午12時半左右陸續步出考場，神情輕鬆。有考生稱對考試有信心，相信很快可以享受大學生活。有歷史科老師指今年是首次在卷一未有出現涉及中國的題目，考生或會對此感到意外，想拿取高分較困難。此外，今屆歷史科約有4,880人報考，考試及評核局指今日有1名確診考生於竹篙灣應考，沒有考生因身體不適而選擇不應考。

黃同學步出考場後神情愉快，笑言「感覺很放鬆，終於結束了」，對於試題他則認為有部分試體與學校主要討論的範圍不一樣，例如關於日俄戰爭的經濟等，題目相對冷門有難度。而歐陽同學亦認同今次考試題目範圍較廣，在題型方面也有難度，又稱終於考完試，先前眼見其他同學考完試外出遊玩感到羨慕，現時也終可得償所願放一個悠長假期。

救世軍卜維廉中學歷史科主任陳國熔表示，今年首次在卷一未有出現涉及中國或香港的題目，對考生來說較意外，因以往學校大多會重點教授此部分。但陳亦坦言今年試題與往年有不少重複題型，故考生在題型掌握方面會較容易，相信合格亦較容易，但要取得高分則會較難，因卷二題目仍有難度，在考核同學思維能力方面較明顯，「可以分得出考生高下」。