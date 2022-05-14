東鐵綫過海段明通車　與城巴新巴合推2元轉乘優惠　為期半年

港鐵東鐵綫過海段將於明日(15日)通車，而為慶祝通車及推廣巴士鐵路轉乘，城巴新巴與港鐵公司今日(14日)宣布合作，在會展站為港鐵乘客提供兩元轉乘優惠，為期六個月，並且開辦新路線提供更多鐵路轉乘服務。同時，城巴新巴及港鐵已於新落成的港鐵站及公共運輸交匯處，設立指示牌方便指引乘客轉乘。乘客亦可分別於城巴新巴及港鐵的手機應用程式搜尋相關的路線轉乘資訊。

東鐵綫過海段通車後，新巴將開辦全新1M號線，方便跑馬地及黃泥涌峽一帶居民使用鐵路轉乘服務。同時城巴25A、780、788號線及新巴1M、722號線的乘客於會展站轉乘港鐵，或由港鐵轉乘上述巴士路線，憑成人八達通可享每程2蚊的轉乘優惠。

匯達交通營運總裁李卓豪表示，新基建如會展站的落成，有助鼓勵市民乘搭公共交通工具，進一步推動綠色城市，未來與港鐵將會繼續合作為乘客創造無縫轉乘體驗。港鐵公司香港客運服務總監楊美珍表示很高興與匯達交通合作，連接乘客的鐵路及巴士旅程，新的公共運輸交匯處位於會展站上蓋，乘客轉車從此變得更無縫、快捷及更物有所值。