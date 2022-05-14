機構月薪逾3萬聘護理學生　赴院舍前線解人手荒　至今295人參與

第5波新冠疫情曾相當嚴峻，安老院舍亦出現大爆發，導致院舍人手不足影響服務。由於當時隔離設施不足，不少染疫院友被迫滯留在院舍內隔離，全港院舍面對前所未有的困境。香港社會服務聯會於2022年3月初得到聯豐集團提供3,500萬港元捐款，開展「青年護理專業闖未來」計劃，目標是招募約350位修讀健康及護理相關專業課程的專上學生，配對至全港超過100間政府資助的殘疾人士院舍及安老院舍參與前線照顧及護理工作，協助業界渡過困難時期，並讓居於院舍的人士得到照顧。該批學生正在相關專上學院接受健康專業/護理培訓，就進入護理業有基本準備。計劃會安排他們在院舍參與抗疫工作，並納入他們原本課程的實習部分。

香港都會大學普通科護理學高級文憑課程二年級學生陳曼湘有參加計劃，她被安排到一間培練中心工作，主要負責舉辦活動，與院友做運動，例如散步等。她表示，本港第5波疫情曾一度非常嚴重，從新聞中看到安老院舍首當其衝，「知道佢哋好有困難」，遂想參與計劃「幫手」，「自己是護士學生亦想出一分力」。她又指，參與計劃後自己更了解院舍的運作，「以前以為院友會難溝通，但原來係好醒目」，未來會考慮投身社福界工作。

香港社會服務聯會復康服務總主任李鳳儀表示，有295名學生於152間安老及殘疾人士院舍(36間機構)工作。僱用期為3至4個月，第一批大專生於3月21日入職，月薪為$28,350至 $32,550，日薪為$1,290至$1,480不等，並會提供相關強積金供款(固定金額)，此計劃除了為紓緩疫情期間院舍人手嚴重短缺的壓力外，並讓有志在殘疾人士院舍及安老院舍行業發展的年輕人汲取經驗，期望對行業長遠的人力資源發展有所裨益。她又指，所有參加的學生至少需已接種2針疫苗，工作亦有做好防疫措施，包括配戴面罩，故期間並無學生確診。