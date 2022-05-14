政Whats噏：停練7個月　江玉歡重投鋼管舞室

要保持窈窕身材，除咗勤做帶氧運動，跳舞都係一個好方法。議員江玉歡(Doreen)今日(14日)上載佢喺鋼管舞室嘅相片至社交網站，但見攀上鋼管嘅佢，向橫伸腿懸停半空，動作相當嫻熟。但其實Doreen已經有一段時間無去練舞，話若果繼續疏於練習，擔心舞姿動作會變得生硬。

其實除咗鋼管舞，Doreen仲識得跳探戈。話說多年前Doreen見某影星跳拉丁舞相當有型，於是佢就跟隨一位東歐女老師學習探戈。Doreen認為動作明快且講求高度默契嘅探戈舞，的確悅目，但前提係必需兩人共舞，然而遺憾的是，好難搵到男舞伴，以致Doreen經常要充當男角。佢話有一年嘅生日聚會，同跳舞女友人於席上表演探戈獻藝，當時佢就要穿起西裝蓄起頭髮，女扮男裝。

雖則Doreen唔介意扮男人，之不過同探戈相比，鋼管舞可免除搵舞伴嘅煩惱；況且佢睇過一段短片，講述年屆花甲嘅女士勤練鋼管舞且奪得國際賽大獎，感覺非常勵志，於是佢就拜師學藝。學習鋼管舞兩年嘅Doreen發覺肌肉結實咗，又改善身體柔軟度，深感鋼管舞受女士歡迎嘅程度，有勝過瑜伽之勢。但由於7個月前Doreen需應付選舉工程，暫停習舞，直至今日先至再踏鋼管舞室，同舞蹈老師重聚。佢話議會工作即使繁忙，亦會堅持每星期至少一堂鋼管舞蹈課。