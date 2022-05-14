東鐵過海段明啟用　見證爛地變會展站　灣仔商戶慨嘆變化大

港鐵東鐵綫過海段即將於明日(15日)通車，而新站會展站隨即成鐵路迷關注熱點，而會展站公共運輸交匯處亦於今日(14日)正式開通，吸引不少巴士迷到場拍照留念。有在灣仔經營10多年的商舖表該區變遷大，原先由灣仔站到會展附近店舖距離較遠，相信公共運輸交匯處及過海段開通後有助帶動人流。有巴士迷今日特地和父親一同到會展站公共運輸交匯處視察，表示非常滿意新巴士站，之後亦會試乘過海段到會展站；但亦有市民對會展站及巴士站設計不滿，認為不方便直達會展。

東網記者今日到會展站一帶視察，現場有不少巴士迷在新巴士站留影，而會展站出入口亦有不少工作人員張貼海報等，為明日開通過海綫作最後準備。迄立灣仔區10多年的裁縫店師傅劉先生表示，相信會展站和新巴士站有助帶動人潮，幫補因疫情而受挫的生意，他又指旁邊的巴士站及會展站興建多年以往是「爛地一塊搞咗好耐」，現時終於建成頗有感觸，而灣仔近年變化大，若會展站通車後加上灣仔海濱區域，日後的灣仔應有更大變遷，人流亦會更興旺。

居住東區的袁先生及袁小朋友為了會展站及新巴士站而特地到來，袁小朋友表現興奮，對會展站非常期待，不過袁先生則指，明日未必會率先試搭過海段，坦然指「隨緣啦」。巴士迷蔡先生對會展站和新巴士站落成感到非常高興，雖然平常較少乘搭港島巴士，但今天帶備相機前來為巴士站和會展站留影。不過交通規劃並非人人滿意，陳先生到場視察後表示會展站及新巴士站設計令人失望，「點樣去連接個會展，基本上都無考慮過」，認為會展若有大型展覽人流擠擁時並不方便，陳又指過海段現時已全數轉用9卡列車，擔心若疫情好轉通關加上通車到港島後，列車人潮將會迫爆。