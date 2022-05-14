聽意見變屈買衫　元朗惡店員不堪責問　發火擸掃帚趕客

購物講求稱心合意，一買一賣「傾唔掂數」，可能勞氣又傷身！有網民今日(14日)在社交網站發文，分享母親購物的不快經歷。據文章所述，事發於本周二(10日)晚上7時許，發文者的母親在元朗喜利商場地下一間成衣店選購衣服，當時店內所有衣服劃一標價50港元，她向一名女店員遞上100港元現鈔，打算購買其中一件，而店員收款的同時，亦趁機向其推薦另一件短身衫款。女事主順意察看一番，但認為衣服尺碼和款式均不適合年長人士，決定「維持原判」只買本身選購的衣服。

詎料，店員推說款項「已經入左(咗)機」，代表女事主已購買2件衣服，不能夠再退款。女事主聞言大惑，認為自己只是聽取店員介紹，從未表示購買，質疑對方「自把自為」。發文者形容，該名店員隨即態度丕變，「開始發爛，粗言穢語，話我媽攪(搞)事，我媽話報警處理，店員就開始恐嚇我媽，話仲唔走就打我媽，我媽為左(咗)自己安全，就拍片紀錄一切。」而該段影片亦攝下職員手執掃帚「趕客」的過程，她朝鏡頭大喝「快啲走呀你！走啦！好走喇喎你！」，另一把女聲相信屬於女事主，除了連聲斥罵店員，亦揚言要將片段放上影片分享網站「公審」。

期間，片中職員似乎沉不住氣，突然舉起掃帚衝近鏡頭，雙手一揮懷疑襲擊女事主，她一擊得手後折返店內，卻再聽到後者的責罵聲，其情緒隨即爆發，再度發起「第二波攻勢」，畫面亦陷入一片混亂。發文者聲稱，當時現場有善心男子出手阻擋，店員則繼續發惡，一度取出鐵通意圖追打。事件中，其母的頭部被打傷，手腳瘀黑，目前已就事件報警，誓要向相關公司究責。網民力撐發文者追究到底，並批評店員表現「狼死」及「肉酸」，行銷手法極有問題。警方表示，事發當晚接獲一名姓謝(59歲)女子報案，表示在買衫期間與姓黃(48歲)店員爭執，並遭人以鐵通施襲，警員到場了解後，將案件暫列糾紛，暫時無人被捕，事主亦毋須送院。