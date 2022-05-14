多40廈納強檢 尖沙咀The Austin 1座T1上榜
2022年05月14日 21:57
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再多40個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案被納入強檢名單，政府今日(14日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該40個地方的人士，須於明日至後日(15日至16日)期間進行病毒檢測。
涉及多宗病例的地點如下：
1.香港仔嘉隆苑嘉俊閣
2.元朗洪福邨洪昌樓
3.深井碧堤半島6座
4.油塘油美苑淑美閣
5.紅磡銀漢街25號龍德大廈
6.馬鞍山富安花園2座
7.馬灣珀麗灣30座
8.青衣長安邨安泊樓
9.沙田愉翠苑愉滿閣
10.屯門富泰邨健泰樓
11.青衣長康邨康榮樓
12.葵涌石籬一邨石俊樓高座
13.油塘油麗邨信麗樓
14.柴灣杏花邨40座
15.將軍澳翠林邨彩林樓
16.將軍澳翠林邨碧林樓
17.元朗朗睛邨青朗樓
18.葵涌和宜合道138-184號瑞景大廈B座
19.馬鞍山恆安邨恆星樓
20.屯門叠茵庭9座
21.天水圍天華邨華彩樓
22.上水清河邨清平樓
23.屯門良景邨良華樓
24.大圍金獅花園2期金冠閣
25.慈雲山慈正邨正泰樓
26.土瓜灣傲雲峰5座
27.屯門山景邨景麗樓
28.葵涌月海灣1座
29.東涌逸東(二)邨瑞逸樓
30.荔枝角美孚新邨4期百老匯街69-71號
31.大埔翠怡花園A座
32.黃大仙黃大仙下邨龍逸樓
33.粉嶺華明邨頌明樓
34.天水圍天晴邨晴海樓
35.葵涌大窩口邨富德樓
36.葵涌賢麗苑賢光閣
37.上水新都廣場2座
38.尖沙咀TheAustin1座T1
39.北角銀幕街1號海景軒
40.紅磡黃埔花園翠楊苑1座
《香港疫慌》專頁:http://hk.on.cc/fea/hkdisease