多40廈納強檢　尖沙咀The Austin 1座T1上榜

再多40個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案被納入強檢名單，政府今日(14日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該40個地方的人士，須於明日至後日(15日至16日)期間進行病毒檢測。

涉及多宗病例的地點如下：

1.香港仔嘉隆苑嘉俊閣

2.元朗洪福邨洪昌樓

3.深井碧堤半島6座

4.油塘油美苑淑美閣

5.紅磡銀漢街25號龍德大廈

6.馬鞍山富安花園2座

7.馬灣珀麗灣30座

8.青衣長安邨安泊樓

9.沙田愉翠苑愉滿閣

10.屯門富泰邨健泰樓

11.青衣長康邨康榮樓

12.葵涌石籬一邨石俊樓高座

13.油塘油麗邨信麗樓

14.柴灣杏花邨40座

15.將軍澳翠林邨彩林樓

16.將軍澳翠林邨碧林樓

17.元朗朗睛邨青朗樓

18.葵涌和宜合道138-184號瑞景大廈B座

19.馬鞍山恆安邨恆星樓

20.屯門叠茵庭9座

21.天水圍天華邨華彩樓

22.上水清河邨清平樓

23.屯門良景邨良華樓

24.大圍金獅花園2期金冠閣

25.慈雲山慈正邨正泰樓

26.土瓜灣傲雲峰5座

27.屯門山景邨景麗樓

28.葵涌月海灣1座

29.東涌逸東(二)邨瑞逸樓

30.荔枝角美孚新邨4期百老匯街69-71號

31.大埔翠怡花園A座

32.黃大仙黃大仙下邨龍逸樓

33.粉嶺華明邨頌明樓

34.天水圍天晴邨晴海樓

35.葵涌大窩口邨富德樓

36.葵涌賢麗苑賢光閣

37.上水新都廣場2座

38.尖沙咀TheAustin1座T1

39.北角銀幕街1號海景軒

40.紅磡黃埔花園翠楊苑1座