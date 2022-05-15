偷拍性侵片無叫停　議員轟侮辱女性

YouTube上充斥着涉及女性裸露及賣弄色情的影片，其中不少是盜取女性於社交媒體發布的私人影片整合成合輯發放，一些影片則是在當事人不知情的狀態下被偷拍的過程，更甚是受害人被非禮甚至強姦的過程亦可在平台上找到。有議員批評相關色情影片侮辱女性，政府可以主動審查，以保障女性權益。

YouTube的色情影片氾濫，為吸引點擊，部分影片更直接於標題上寫有「走光」、「露點」等字眼。而涉上載女性裸露及賣弄色情影片上載的人士，知道直接以色情之名為影片掛帥易招非議甚至被下架，把影片定位為「藝術」範疇以規避風險。有些影片甚至是以「社會實驗」之名安排男性調戲女性，例如以金錢利誘女性裸露甚至進一步發生性行為，營造出女性放蕩拜金，同時欠缺自我保護能力的形象，物化女性之餘更向公眾釋出錯誤訊息。

另外，議員容海恩直言，類似的資訊或影片太容易被青少年接觸，即使家長盡力讓小朋友避免在網絡平台上觀看到類似內容，亦有機會出現漏網之魚，最終會對青少年灌輸錯誤的訊息。同時有關影片本就對女性權益有所侵害，因此認為政府可嘗試以大數據分析等科技手段，主動掃描及分析現有影片，發現問題內容可主動去攔截及舉報。至於YouTube亦有其社會責任，應主動出擊，截查相關內容，並非在接獲投訴時才把不良影片下架。